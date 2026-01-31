Observatório aponta geração de 4.160 empregos em Campo Grande em 2025

Apesar do saldo negativo registrado em dezembro, Campo Grande fechou 2025 com 4.160 postos de trabalho a mais, segundo relatório do Observatório do Mercado de Trabalho, vinculado à Funsat. No ano, foram 148.022 admissões e 143.862 desligamentos, resultado positivo que reflete, principalmente, o encerramento de contratos temporários e intermitentes ao final do ano.

Em dezembro, o município registrou saldo negativo de 4.078 vagas, com maior impacto nos serviços (-2.324), construção (-855), comércio (-410), indústria (-347) e agropecuária (-142).

O Observatório destaca que o desempenho anual evidencia a capacidade de Campo Grande em manter geração de empregos mesmo diante de oscilações sazonais.

Em 2026, a perspectiva da pasta é dar continuidade às ações de incentivo à contratação, com iniciativas itinerantes nos bairros e mutirões temáticos, que promovem a conexão entre empresas e trabalhadores em busca de recolocação profissional.

Mais informações sobre vagas e eventos podem ser consultadas nas redes sociais da Funsat (@funsat.cg no Instagram e Funsatcampograndems no Facebook) ou na Agência de Empregos da Fundação, na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.

