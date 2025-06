Pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás de junho começa dia 16

O pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás começarão a ser realizados na próxima segunda-feira (16) pela Caixa Econômica Federal. A parcela do benefício é destinada conforme o final do NIS (Número de Identificação Social).

Ao todo, cerca de 20,5 milhões de famílias recebem o Bolsa Família e 5,3 milhões serão beneficiadas com o Auxílio Gás.

A Caixa pagou o benefício referente ao mês de junho de 2025 no primeiro dia do calendário, independentemente do número do NIS, para beneficiários de alguns municípios dos estados de Alagoas, Amazonas, Paraná, Roraima, São Paulo e Sergipe, em razão de decretos de situação de emergência provocados por condições climáticas.

O valor do Auxílio Gás deste mês de junho será de R$ 108, enquanto do Bolsa Família poderá variar de acordo com algumas regras.

