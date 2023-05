Pagamentos e compras com pix registraram recorde em março

Pagamentos e compras via pix, registraram maior alta em março, desde ao início do uso do recurso, em 2020. No início, apenas 5% nas transações eram feitas entre clientes e empresas, mas em março, os pontos percentuais chegaram a 27, segundo dados do BC (Banco Central).

Os números correspondem ao mais alto da série histórica. Em março, 683,75 milhões de transações no Pix foram de pessoas físicas para instituições, categoria que abrange compras físicas, compras pela internet e pagamento de contas. Esse tipo de transação movimentou R$ 423,27 bilhões no mês passado.

A preferência no uso do Pix continua nas transações entre pessoas físicas, que responderam por 63% das transações em março. Em abril de 2021, o percentual estava em 76%.

Em março, a utilização total do Pix bateu recorde, superando pela primeira vez a marca de 3 bilhões de transações mensais. O valor movimentado também foi recorde, com R$ 1,28 trilhão transferidos no mês passado.

