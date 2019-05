País colherá 50,92 milhões de sacas de café neste ano, prevê Conab

A segunda estimativa de safra do café divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) indica que o Brasil deve colher 50,92 milhões de sacas de café beneficiado, das espécies arábica e conilon, este ano.



O resultado representa uma redução de 17,4% em relação a 2018, e foi divulgado nesta quinta-feira (16).



Segundo a Conab, a queda é resultado da bienalidade negativa dos cafezais, “um fenômeno natural que ocorre com a cultura e faz com que sua produtividade seja maior em um ano e menor no ano seguinte”.



Apesar da redução na estimativa, o Brasil permanece como o principal produtor e exportador mundial de café.



O café arábica, que representa a produção de 72% do total e é mais influenciado pela bienalidade, deve alcançar 36,98 milhões de sacas, uma redução de 22,1% em comparação à temporada anterior.



A produção de conilon está estimada em 13,94 milhões de sacas, uma diminuição de 1,7% em relação a 2018. De acordo com a Conab, essa queda é consequência da redução da área plantada na Bahia e em Minas Gerais, somada à diminuição da produtividade no Espírito Santo devido a fenômenos climáticos.

