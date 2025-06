Para Cláudio Mendonça 'Movimento de Rua' do Sebrae mostra a "força do coletivo"

O projeto inédito do Sebrae, "Movimento de Rua" que acontecerá em Campo Grande e Dourados foi lançado hoje (16) na Capital, pelo diretor-superintendente da instituição em Mato Grosso do Sul, Cláudio Mendonça, para apoiar micro e pequenas empresas instaladas em vias comerciais.

A ação irá ajudar os pequenos negócios com consultoria e capacitação nos setores apresentados como maiores desafios, apoio em campanhas promocionais, eventos de visibilidade e estratégias adaptadas à realidade de cada território.“A ideia aqui é a gente mostrar a força do coletivo. Esse movimento de voo é um movimento que espera liderar uma transformação, um fortalecimento desses nossos pequenos negócios”, frisou Cláudio.

Com mais de 29 mil pequenos negócios abertos no primeiro semestre de 2025, o setor é responsável por 88% do total de empresas no Estado. Em Campo Grande e Dourados, o Sebrae mapeou gargalos que ainda atrapalham o pequeno negócio. Na Capital, os maiores desafios são falta de estacionamento e mão de obra qualificada, já na cidade do interior os problemas são mão de obra qualificada e falta de cliente.

Nas duas cidades, o principal interesse dos comerciantes é na divulgação de vendas e organização financeira. Ainda segundo Cláudio Mendonça, o 'Movimento de Rua' não tem fim. Após o mapeamento e a ação de consultoria com equipes do Sebrae, posteriormente, serão estudadas parcerias com órgãos públicos dos municípios. “Ao longo do tempo a ideia realmente é a liderar uma transformação, valorização, um resgate dos nossos pequenos negócios em cada um dessas 20 ruas de Campo Grande, por enquanto, mas depois esperamos expandir isso para o Estado".

Veja as ruas que receberão equipes do Sebrae para consultoria gratuitas a pequenos negócios:

Campo Grande

1. Rua Yokohama (Vila Palmira/Santo Amaro)

2. Av. Senhor do Bonfim (Novos Estados)

3. Rua Olímpio Klafke (Mata do Jacinto)

4. Rua Alberto de Araújo (Mata do Jacinto)

5. Rua Hiroshima

6. Av. Julio de Castilho (vários bairros)

7. Av. Guaicurus (vários bairros)

8. Av. Marquês de Pombal (vários bairros)

9. Av. dos Cafezais (vários bairros)

10. R. Jerônimo de Albuquerque (Nova Lima)

11. Rua Barreiras (Moreninha II)

12. Rua Fraiburgo (Moreninha)

13. Rua Souto Maior (Tijuca)

14. Av. Manoel Joaquim de Moraes (Jardim Leblon)

15. Rua Antônio de Moraes Ribeiro (Vila Marli)

16. Av. São Nicolau (Santa Luzia)

17. Av. José Nogueira Vieira (Tiradentes)

18. Rua Pontalina (Universitário)

19. Av. General Alberto Carlos Mendonça Lima (São Conrado)

20. R. Marquês de Lavradio (Tiradentes)

Dourados

1. Rua José Roberto Teixeira

2. Rua Vereador Vitório José Pederiva

3. R. Lindalva Marquês Ferreira

4. Rua Hayel Bon Faker

5. Av. Esplanada

6. Rua Fernando Ferrari

7. Rua Filomeno João Pires

8. Vila São Pedro

9. Monte Alegre

10. Rua Álvaro Brandão

11. Rosemiro Rodrigues Vieira

Serviço – Lançamento Movimento de Rua - Dourados

Dourados

Data: 18 de junho

Hora: 8h

Ponto de Encontro: Sebrae – R. Joaquim Teixeira Alves, nº 4705

