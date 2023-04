Páscoa com grana: Prefeitura deposita salário hoje

A Prefeitura de Campo Grande depositou, nesta terça-feira (4), o salário referente ao mês de março para os servidores ativos, aposentados e pensionistas do governo municipal, que poderão sacar os valores a partir desta quarta-feira (5).

Já o pagamento dos servidores do executivo sul-mato-grossense foi depositado na última sexta-feira (31/03), e estava disponível para saque no sábado (1º), injetando um total de R$ 553.858.435,97 na economia do Estado.

O pagamento garante que os servidores possam aproveitar o feriadão da Páscoa, que começa com ponto facultativo no Estado e na Capital nesta quinta-feira (5) e termina no domingo (7), sem nenhum imprevisto financeiro.

