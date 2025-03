Patio Central faz 'roleta premiada' para celebrar Dia do Consumidor na Capital

Em comemoração ao Dia do Consumidor, celebrado anualmente no dia 15 de março, o Pátio Central Shopping preparou uma programação especial em Campo Grande.



O shopping realizará a ação “Roleta Premiada”, onde a cada R$ 50,00 em compras, os consumidores ganham a chance de girar a roleta e levar para casa prêmios incríveis. A ação ocorrerá das 10h às 16h.

Além disso, a programação contará com a participação do Procon MS, que estará disponível para oferecer serviços de orientação ao consumidor, recebimento de reclamações e promover educação para o consumo. A equipe do Procon MS estará presente para tirar dúvidas e fornecer informações importantes sobre direitos e deveres do consumidor.

O atendimento do Procon MS ocorrerá das 8h às 16h, na praça de eventos do shopping.

Serviço

Roleta Premiada "Dia do Consumidor"

Sábado (15)

Das 10h às 16h

Pátio Central Shopping

