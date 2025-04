Pátio Central terá atendimento gratuito para declaração de Imposto de Renda

Contribuintes com rendimento de até R$ 50 mil anuais poderão tirar dúvidas e preencher a declaração do Imposto de Renda 2025 com ajuda de especialistas, neste sábado (12), no Pátio Central Shopping. A ação, em parceria com Universidade Anhanguera-Uniderp, acontecerá das 9h às 15h, na sala 118 (ao lado da Ortobom).

O atendimento é totalmente gratuito e voltado para pessoas com rendimento anual de até R$ 50 mil, no local, especialistas ficaram disponíveis para auxiliar no preenchimento correto da declaração, evitando erros e garantindo que todas as informações sejam enviadas corretamente à Receita Federal.

O atendimento é aberto ao público e não exige agendamento prévio. Basta comparecer ao local com os documentos necessários.

