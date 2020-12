Pedrossian Neto vai a Brasília em busca de recurso para a Santa Casa

O Secretário Municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto e o Senador Nelsinho Trad (PSD), foram, na terça-feira (8), até o Ministério da Saúde para pleitear recursos para a Santa Casa de Campo Grande.

Pedro informou à reportagem do JD1 Notícias que estiveram com o representante da Santa Casa e reivindicam investimento de R$ 38 milhões, por intermédio do município, para ajudar o Hospital com recursos da Covid-19.

“Embora a prefeitura esteja em dia com a Santa Casa, eles [hospital] estão com uma dívida muito grande, então estamos buscando este recurso para sanar as dívidas da Santa Casa”, explanou o secretário.

