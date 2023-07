Pela 3ª semana seguida, gasolina de Campo Grande é a mais barata do Brasil

Saiba Mais Economia Combustível na Capital é o mais barato do país

Pela terceira vez no mês de julho, o relatório semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra o preço médio de revenda da gasolina comum e aditivada de Campo Grande como sendo o menor entre as capitais do país.



Enquanto Campo Grande marcou na semana de 16 a 22 de julho preço médio da gasolina aditivada a R$ 5,31, a segunda capital com menor preço foi São Luiz do Maranhão que cobra R$ 5,39. Já a gasolina comum tem média de R$ 5,13 em Campo Grande, enquanto São Luiz do Maranhão e Belo Horizonte registram o valor a R$ 5,20.



O levantamento também traz o preço mínimo de revenda do combustível, a aditivada marca R$ 5,05 e a comum R$ 5,03, a maior diferença foi encontrada no preço máximo cobrado, enquanto a aditivada pode custar até R$ 5,67, a comum registra R$ 5,49.

O Etano também teve queda, enquanto na semans de 9 a 15 de julho é cobrado a R$ 3,67, nos últimos sete dias passou para R$ 3,52.

A queda nos preços dos combustíveis na Capital já havia sido adiantado pelo JD1 na última semana após informações repassadas pelos postos de combustíveis.

