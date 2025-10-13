Menu
Economia

Pelo 9° mês seguido, Mato Grosso do Sul supera 1 mil empresas abertas

No acumulado no ano, já foram mais de 10 mil novos locais de trabalho inaugurados

13 outubro 2025 - 12h00Luiz Vinicius
Abertura de empresas segue com bons números

O mês de setembro foi de recorde em relação à abertura de empresas em Mato Grosso do Sul com o registro de 1.058 novos estabelecimentos. O dado foi divulgado nesta segunda-feira, dia 13 de outubro, pela Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul).

Com esse número, outro ponto positivo foi registrado, já que é o nono mês seguido que o estado supera a casa de 1 mil empresas abertas em um mês e no acumulado no ano, ultrapassando a casa dos 10 mil locais de trabalho inaugurados.

O setor de Serviços continua concentrando a maioria dos negócios. Foram abertas 764 empresas com essa finalidade no Estado em setembro. Já o setor de Comércio ganhou outras 266 empresas e a Indústria, 28.

Campo Grande concentrou a maior fatia de novas empresas no mês passado: 454, o que representa 42,91% do total. Em seguida vem Dourados, a segunda maior cidade do Estado, com 130; depois Três Lagoas (58), Ponta Porã (31), Naviraí (28), Nova Andradina (23), Maracaju (22), Corumbá (21), Chapadão do Sul (20) e Sidrolândia, fechando o ranking das 10 primeiras colocadas, com 16 novas empresas.

Na distribuição por CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica), que são os subsetores da economia, os resultados principais são os seguintes: Holding de Instituições Não-Financeiras (41), Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (35), Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional (25), Construção de Edifícios (23), Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas (23), Atividade Odontológica (23), Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial (21), Criação de Bovinos para Corte (20), Restaurantes e Similares (20), Atividades de Condicionamento Físico (20).

