Pequenas e médias empresas passam por dificuldades com linhas de crédito

A Serasa Experian divulgou os dados de sua pesquisa mais recente realizada com base em seus clientes que apontam dificuldades de Pequenas e Médias Empresas (PMEs) em acessar linhas de crédito no primeiro semestre de 2025.

Conforme o estudo, 48,84%, teve dificuldade para acessar alguma linha de crédito, como empréstimos, por exemplo. O detalhamento traz o tema por: setores, regiões, faixas de Score PJ e tempo de fundação das empresas. “O ambiente econômico apresenta desafios significativos para as empresas, com o cenário restritivo ao crédito sendo a tendência predominante. A taxa de juros atingiu patamar recorde em décadas, e deve permanecer nesse nível por um período prolongado, de acordo com as sinalizações do Banco Central. Com isso, vemos também o aumento da inadimplência, que tende a seguir sua curva crescente. Esse contexto acarreta uma piora também no quadro de concessões de crédito, com credores mais cautelosos, como já vemos na pesquisa”, explica a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack.

Das PMEs que tiveram dificuldades, 52% são do setor de serviços, 9% são empresas atuando na área de varejo e atacado e 8% em transporte.

Em termos de região, 50% dos empreendedores que tiveram acesso dificultado ao crédito, são do Sudeste, 19,5% do Sul e 17% do Nordeste.

Os dados mostram também que 40% das PMEs que declaram ter dificuldade de obter crédito tem Score considerado baixo, até 300. 45% encontram-se na faixa de pontuação entre 301 e 600 e, por fim, 14% possuem um Score PJ acima de 601.

Por fim, olhando para o tempo de fundação das PMEs. 25% dos respondentes que afirmam ter enfrentado dificuldade para acesso ao crédito tem entre 6 e 10 anos, 21,8% entre 3 e 5 anos e 21% entre 11 e 20 anos.

O planejamento é fundamental ainda para que essa PME honre os compromissos assumidos nessa tomada de crédito e não fique inadimplente.

A pontuação do Score PJ, que varia de 0 a 1000, indica a probabilidade de uma empresa honrar seus compromissos financeiros dentro de um determinado período.

A consulta do Score PJ próprio pode ser feita de forma gratuita no site da Serasa Experian, disponível em www.empresas.serasaexperian.com.br/serasa-score.

Metodologia

A pesquisa entrevistou 450 PMEs da base de clientes da Serasa Experian durante o mês de maio de 2025 com respondentes de todo o Brasil.

