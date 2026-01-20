Pequenos negócios impulsionam abertura de empresas em MS

Dados da Receita Federal apontam que, em 2025, foram formalizados 69.387 novos empreendimentos em Mato Grosso do Sul — o maior índice registrado no período de 2021 a 2025, com aumento de 31% em relação a 2021. Nesse intervalo, os pequenos negócios representaram o maior volume de formalizações, variando de 84% a 96% do total de cada ano.

Em 2026, somente nos primeiros 15 dias do ano, foram abertas 3.100 empresas no Estado, das quais 98% são pequenos negócios. A formalização de Microempreendedores Individuais (MEIs) lidera o volume registrado, respondendo por 87% do total. Para formalizar o negócio, quem deseja empreender pode contar com o apoio do Sebrae/MS, que disponibiliza atendimento em todo o Estado.

Na sede da instituição, em Campo Grande, um dos empresários que buscaram por este tipo de serviço foi Antoniel Gonçalves de Souza, de 38 anos. Segundo ele, um novo ano é o momento ideal para traçar um caminho diferente, por isso, decidiu se formalizar como MEI. “Estou começando como MEI, mas futuramente vou migrar para Microempresa (ME), porque quero crescer e ampliar a minha oportunidade de ganhos”, compartilhou.



Sede do Sebrae/MS, em Campo Grande, é um dos pontos onde empresários podem buscar atendimento gratuito.



O MEI é o tipo de formalização mais procurada por ter um processo simplificado e gratuito e se encaixa para quem tiver um faturamento anual de até R$ 81 mil. No caso de Antoniel, ele já atuava na área de manutenção de computadores e foi a partir do conhecimento adquirido ao buscar o Sebrae que ele percebeu a importância de se formalizar para construir um futuro promissor. “Já participei de vários cursos no Sebrae e minhas expectativas para 2026 são de que será o melhor ano da minha vida, de reconstrução, empreendimento, autoconhecimento e de que meu serviço possa agregar valor aos meus clientes e fazer sentido para eles”, declarou.

Como abrir uma empresa do jeito certo

Para ajudar os futuros donos de negócios, o analista-técnico do Sebrae/MS, Carlos Henrique Oliveira, compartilha as principais orientações para esse momento. Muito além do desejo de se tornar empresário, é necessário organização. “O planejamento é o primeiro passo para quem quer empreender e abrir uma empresa. Você precisa de ter uma motivação, um propósito, esse fator pode levar um tempo, então a gente precisa se preparar financeiramente, estruturar a ideia de negócio e ir aperfeiçoando o que for necessário”, esclareceu.



Segundo o analista-técnico do Sebrae/MS, a formalização da empresa é fundamental para que a pessoa profissionalize o negócio e, além disso, tenha direito a benefícios. “Formalizar a empresa é a porta de acesso para você prosperar nos negócios e alcançar os seus objetivos, porque você vai se apresentar de uma forma profissional ao seu cliente, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, e isso vai dar credibilidade para que você possa realmente transitar no mercado. Além disso, como MEI, o empresário tem acesso a uma tributação simplificada e a benefícios previdenciários como aposentadoria e auxílio maternidade”, pontuou Carlos.

Para quem precisa de apoio, o Sebrae oferece atendimento em diversos pontos do Estado. Em Campo Grande, os empreendedores podem procurar a sede do Sebrae/MS, localizada na Avenida Mato Grosso, nº1661, além da unidade Sebrae Parati/Aero Rancho, na Rua da Divisão, nº545. No interior, há unidades regionais em Bonito, Dourados, Coxim, Três Lagoas e no Centro Sebrae Pantanal, em Corumbá, além de 70 Salas do Empreendedor e 6 pontos Parceiro Sebrae distribuídos em diferentes municípios de Mato Grosso do Sul.

Mais informações podem ser obtidas por meio da Central de Atendimento do Sebrae, pelo telefone 0800 570 0800, ou por meio do site ms.sebrae.com.br.

