Pesquisa: Comerciantes aumentaram os lucros durante pandemia em MS

A pandemia causada pelo coronavírus deixou grande parte do comércio de Mato Grosso do Sul “mal das pernas”, funcionários sendo demitidos, empresas ameaçando fechar as portas criaram uma nuvem negra em cima das empresas do estado.

Apesar da atual realidade, que não é novidade para a população, existe alguns empresários e comerciantes que dizem ter aumentado as vendas durante a pandemia, apesar de poucos, eles existem.

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae e o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF/MS) mostra que 36% das pessoas que responderam, divididas em quatro regiões do estado, disseram ter aumentado as vendas ou lucros.

Essa porcentagem é apenas uma soma e não pode ser comparada com a população de todo o estado, os números devem ser divididos, como mostra a pesquisa, 4% dos entrevistados, que moram na região centro-norte do estado, disseram que houve aumento; 12% no leste; 10% na região dos pantanais e 3% no sudeste.

Se usarmos a porcentagem relativa a todo o estado, sem dividir por áreas, 7% das pessoas disseram ter aumentando as vendas ou lucros neste período de pandemia.

Quatro segmentos de negócios revelaram que houve algum aumento, são eles os de beleza, nutrição e saúde, restaurantes e similares, supermercados e similares. Entre esses segmentos, em dois 15% dos entrevistados disseram ter aumentado as vendas, são os de beleza e de nutrição e saúde.

Vale lembrar que a pesquisa não revela que esses segmentos tiveram um aumento de 15% nos lucros, mas sim que 15% dos entrevistados disseram ter aumentado as vendas, o restante, ou seja, 85% revelaram ter perdido dinheiro.

A grande maioria sofreu

Ao vermos o outro lado da pesquisa, fica claro que a grande maioria das pessoas está sofrendo com o período em que enfrentamos, 85% de todos os comerciantes e empresários de MS, entrevistados na pesquisa, disseram ter sentindo uma queda nas arrecadações.

Na região Sudoeste, 95% dos entrevistados disseram ter perdido dinheiro durante a pandemia, os segmentos mais afetados fora os segmentos de roupas, de hotéis e eventos, nenhum empresário ou comerciante do ramo disse ter aumentado as arrecadações, ou seja, 0%. Enquanto isso mais de 90% revelou terem perdido capital.

A pesquisa completa pode ser vista clicando aqui.

