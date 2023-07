Pesquisa do Procon encontra variação de quase 300% no preço da carne na Capital

O Procon de Campo Grande (Subsecretaria de Proteção e defesa do Consumidor), divulgou uma pesquisa realizada nos dias 19 e 20 de julho, em 16 estabelecimentos, sendo oito casas de carne e oito supermercados. O levantamento registrou variação de até 290,78% no preço da carne.

Conforme a pesquisa, maior variação entre supermercados ocorreu no corte de carne de ave (peito), sendo de 290,78%, com o menor preço de R$ 9,98 e o maior preço de R$ 39,00.

Já no corte de carne suína, a maior variação entre supermercados foi de 79,93%, sendo menor preço de R$ 14,95 e maior preço de R$ 26,90. A carne bovina (maminha) obteve uma variação entre as casas de carnes totalizando 88,97%, menor preço R$ 36,99 e o maior preço R$ 69,90.

Além disso, o corte da picanha apresenta uma variação significativa, chegando até 83,84% entre casas de carnes. Já a variação por período apontou queda de 6,71% na mesma época do ano passado.

O subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor, José Ferreira da Costa Neto, afirmou que, é importante que os consumidores façam pesquisas antes da compra. “A carne é uma importante fonte de proteína que enriquece a refeição no dia a dia, e com a pesquisa, foi constatado uma baixa significativa nos preços, mas na hora da compra é preciso atenção, pois em alguns comércios da capital os preços variam muito, por isso, façam pesquisas antes da compra, pois poderão encontrar promoções pontuais nos estabelecimentos comerciais”, alertou.

Deixe seu Comentário

Leia Também