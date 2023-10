Pesquisa mostra que mesmo com impostos, comprar na Shein ainda é mais barato

Um levantamento da BTG Pactual mostrou que, mesmo com os impostos recentemente aplicados à empresa, comprar na Shein ainda continua mais barato que desembolsar peças de roupa na C&A, Renner e Riachuelo.

A pesquisa, realizada em outubro deste ano, mostrou que a Shein é cerca de 26% mais barata que a Renner, enquanto os preços ficaram 22% abaixo dos praticados pela Riachuelo e 17% menor que os da C&A.

Em abril, a BTG realizou a mesma pesquisa, e a diferença de preço entre a chinesa e as lojas brasileiras era de 40% na época.

“Comparando com os resultados de abril, a diferença de preços entre a Shein e as outras empresas ficou mais estreita”, disse o relatório.

Segundo o relatório, as novas regras aplicadas a compras internacionais, que determinam que compras acima de US$ 50 são taxadas em uma alíquota de 60% de imposto de importação, além do ICMS estadual, foram responsáveis por aumentar os preços na plataforma.

Deixe seu Comentário

Leia Também