Petrobras abaixa os preços, mas postos não reduzem ao consumidor na Capital

Mesmo com o anúncio da Petrobras no início do mês de redução de 5,6% nos preços de venda de gasolina A da estatal para as distribuidoras, que ocasionaria uma diminuição de R$ 0,12 a cada litro de gasolina C vendida ao consumidor, dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostram que em Campo Grande, o valor nos postos continua o mesmo, uma semana depois da mudança.

Com a gasolina comum, o preço médio se manteve o mesmo R$ 5,84 nas semanas de 25 a 31 de maio e de 1° a 6 de junho. Uma pequena variação foi encontrada no valor mínimo. Nos 23 postos pesquisados na última semana de maio, o menor preço era de R$ 5,65, já na primeira semana se junho foi de R$ 5,61.

“Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para composição da gasolina C vendida nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,08 /litro, uma redução de R$ 0,12 a cada litro de gasolina C”, explicou a estatal em nota.

No entanto, o cenário é ainda mais variável com a gasolina aditiva, que viu o preço médio aumentar nas últimas três semanas. Do dia 18 a 24 de maio, o preço médio era de R$ 6,02, subiu para R$ 6,03 de 25 a 31 de maio e para R$ 6,05 na primeira semana de junho, quando 19 postos foram periciados.

Já o valor mínimo permaneceu na casa dos R$ 5,68 centavos, ou seja, o menor valor encontrado de gasolina aditivada em Campo Grande pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

