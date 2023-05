Petrobras anuncia nova queda no querosene de aviação

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (2) que reduziu em 11,5% o preço do querosene de aviação vendido nas refinarias. Apesar do anúncio hoje, o valor já está valendo desde segunda-feira (1º).

Esse é o terceiro mês consecutivo de queda, com o preço do combustível acumulando uma baixa de 25,6% no ano. O preço é reajustado mensalmente.

“Os preços de venda de QAV da Petrobras buscam equilíbrio com o mercado e acompanham as variações do valor do produto e da taxa de câmbio, para cima e para baixo, com reajustes aplicados em base mensal, mitigando a volatilidade diária das cotações internacionais e do câmbio”, informou a estatal em nota.

Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), o valor gasto pelas companhias do setor com o querosene de aviação corresponde a cerca de 40% dos custos operacionais.

