Petrobras anuncia novo modelo de preços para gasolina e diesel

A Petrobras anunciou, nesta terça-feira (16), que iniciará uma nova modalidade na prática dos preços da gasolina e do diesel, colocando fim ao modelo de paridade internacional, que seguia atrelado ao dólar e ao mercado internacional.

Pela regra em vigor desde 2016, o preço desses produtos no mercado interno acompanhava as oscilações internacionais, ou seja, não havia uma intervenção do governo para garantir preços menores.

"Os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio", diz o comunicado da empresa.

Segundo o G1, no cálculo anterior, chamado de Preço de Paridade de Importação (PPI), a Petrobras considerava o valor do petróleo no mercado global e custos logísticos como o fretamento de navios, as taxas portuárias e o uso dos dutos internos para transporte.

A estatal diz, ainda, que seguirá com reajustes sem prazos definidos, mas que não repassará mais a volatilidade do mercado internacional aos brasileiros. Segundo a Petrobras, o novo modelo adotado pela empresa permite que sejam feitos ajustes que levam em conta fatores internos e regionais.

A intenção, indica o comunicado, é fazer com que os preços praticados estejam alinhados por polo de venda.

O modelo apresentado nesta terça-feira, importante mencionar, estaria em linha com o prometido por Lula (PT) durante sua campanha eleitoral. Naquela ocasião, o petista prometeu acabar com a dolarização dos combustíveis brasileiros e ‘abrasileirar’ os preços.

