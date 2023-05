Petrobras anuncia pacotão de reduções na gasolina, diesel e gás de cozinha

Logo após comunicar o fim do modelo de paridade internacional, nesta terça-feira (16), a Petrobras anunciou um pacotão de reduções nos preços da gasolina, diesel e no gás de cozinha. O presidente da estatal, Jean Paul Prates é quem informou a mudança, que passava a valer a partir desta quarta-feira (17).

De acordo com a empresa, a gasolina terá uma redução de 12,6%, representando uma queda de R$ 0,40 no valor comercializado. Para o diesel, foi anunciado uma mudança de 12,8% no preço do litro, o que aponta uma baixa de R$ 0,44 no seu valor, enquanto o gás de cozinha despenca 21,3% com uma redução de R$ 8,97.

Com a nova modalidade dos preços, segundo a Petrobras, o botijão de gás poderá ficar abaixo dos R$ 100 para o consumidor final. O valor praticado na revenda, no entanto, não é controlado diretamente pelo governo.

As denominações "gasolina A" e "diesel A" se referem ao combustível puro – antes da mistura com álcool e biodiesel, respectivamente. "Destaca-se que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda", diz a Petrobras no anúncio.

Na manhã desta terça-feira, a Petrobras anunciou uma nova modalidade na prática dos preços da gasolina e do diesel, colocando fim ao modelo de paridade internacional, que seguia atrelado ao dólar e ao mercado internacional.

Pela regra em vigor desde 2016, o preço desses produtos no mercado interno acompanhava as oscilações internacionais, ou seja, não havia uma intervenção do governo para garantir preços menores.

A estatal diz, ainda, que seguirá com reajustes sem prazos definidos, mas que não repassará mais a volatilidade do mercado internacional aos brasileiros. Segundo a Petrobras, o novo modelo adotado pela empresa permite que sejam feitos ajustes que levam em conta fatores internos e regionais.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também