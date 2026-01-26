Menu
Petrobras anuncia redução de 5,2% no preço da gasolina a partir desta terça

Combustível fica, em média, R$ 0,14 mais barato para as distribuidoras

26 janeiro 2026 - 15h51Taynara Menezes, com Agência Brasil
O novo preço passa a valer a partir desta terça-feira (27)O novo preço passa a valer a partir desta terça-feira (27)   (Bruno Rezende)

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (26) que vai reduzir em 5,2% o preço da gasolina A vendida às distribuidoras. O novo preço passa a valer a partir desta terça-feira (27).

A gasolina A é o combustível puro que sai das refinarias e é misturado ao etanol pelas distribuidoras, para que possa ser vendido ao consumidor final nos postos.

Com a redução, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro, uma redução de R$ 0,14.

No comunicado que anunciou a mudança de valores, a empresa informa que, desde dezembro de 2022, a queda no preço da gasolina chega a R$ 0,50 um recuo de 26,9%, já considerando a inflação do período.

A última mudança no preço do combustível havia sido em 21 de outubro de 2025, quando ficou 4,9% mais barata.

