Petrobras bate recorde de valor na bolsa de São Paulo

A Bolsa de Valores de São Paulo (B3) teve seu fechamento com um recorde histórico. O valor de mercado da Petrobras atingiu R$ 569 bilhões, é o novo recorde seguido da empresa desde outubro de 2023.

Pelos dados da B3, no ano passado, a Petrobras cresceu mais de R$ 150 bilhões, e nos últimos 12 meses teve crescimento de R$ 200 bilhões. O presidente da empresa, Jean Paul Prates, afirmou que esse recorde é resultado da confiança dos investidores no trabalho feito pela companhia.

Ele ainda diz que as diretrizes impostas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), balizaram a nova gestão. “O que nos parece é que o mercado, mais uma vez, mostra que compreendeu o nosso plano estratégico”, completou Prates.

A Petrobras também destaca a nova estratégia comercial para gasolina e diesel; o aprimoramento da política de remuneração aos acionistas; os recordes de produção de óleo, gás e processamento nas refinarias; e o Plano Estratégico 2024-2028. Tudo com enfoque na disciplina de capital.

