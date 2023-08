Petrobras encarece gasolina após aumento de R$ 0,41

Durante a manhã desta terça-feira (15), a Petrobras anunciou um aumento de R$ 0,41 no preço do litro da gasolina e elevou em R$ 0,78 o diesel para as distribuidoras, medida que passa a vigorar a partir desta quarta-feira (16).

Com a mudança nos valores, o litro da gasolina passa a valer por R$ 2,93, enquanto o diesel custará R$ 3,80.

Em nota, a estatal destaca que "o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda".

Apesar das altas, a companhia diz que até aqui, em 2023, a variação acumulada nos preços dos combustíveis apresenta uma redução de R$ 0,15 por litro para a gasolina e de R$ 0,69 por litro para o diesel.

Conforme o G1, em maio deste ano, a Petrobras anunciou uma nova política de preços que determinava o fim da política de paridade de importação (PPI) - prática que ajustava o preço dos combustíveis com base na cotação do dólar e do petróleo no exterior.

