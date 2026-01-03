Menu
Menu Busca sábado, 03 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Economia

Petrobras inicia operação na Plataforma P-78 no Campo de Búzios

Capacidade de produção do campo será de 1,15 milhão de barris por dia

03 janeiro 2026 - 15h50Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Capacidade de produção do campo será de 1,15 milhão de barris por diaCapacidade de produção do campo será de 1,15 milhão de barris por dia   (Petrobras/Divulgação)

A Petrobras informou nesta sexta-feira (2) que iniciou, na última quarta-feira (31), a produção de petróleo do navio-plataforma P-78, no Campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. Com capacidade de produzir 180 mil barris de óleo e 7,2 milhões de metros cúbicos (m³) de gás diários, o navio-plataforma aumentará a capacidade instalada de produção do campo para aproximadamente 1,15 milhão de barris de petróleo por dia.

Além disso, a operação permitirá exportar gás para o continente, via interligação com o gasoduto Rota 3 (antigo Comperj), em Itaboraí (RJ) expandindo a oferta de gás no Brasil em até 3 milhões de m³ por dia.

“Com o primeiro óleo da P-78, iniciamos o ano já avançando na principal meta que temos para 2026: o aumento da produção de petróleo e gás da Petrobras. Projetamos produzir 2,5 milhões de barris de petróleo por dia ao longo deste ano e grande parte virá de Búzios, o maior campo do país em reservas e em produção. Além disso, estamos também ampliando a oferta de gás natural ao mercado brasileiro, outra meta expressa em nosso Plano de Negócios”, disse a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Segundo a Petrobras, a plataforma está equipada com tecnologias para redução de emissões e mais eficiência operacional, destacando-se o sistema de recuperação de gases de queima, adoção de variação de rotação em bombas e compressores e integrações energéticas entre os correntes quentes e frias no processamento de óleo e gás. 

A P-78 é a sétima em operação no Campo de Búzios, o maior do país em reservas e que, em outubro de 2025, superou a marca de 1 milhão de barris por dia. Esse campo, descoberto em 2010 pelo poço 2-ANP-1-RJS, está localizado a 180 quilômetros da costa do estado do Rio de Janeiro, em águas ultraprofundas da Bacia de Santos, a mais de 2 mil metros de profundidade.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem de dinheiro
Economia
Salário mínimo de R$ 1.621 entra em vigor a partir desta quinta-feira
Cédulas de dinheiro para saque
Economia
Isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil entra em vigor
Governo Federal quer o fim da escala 6x1
Economia
Ano eleitoral não impede redução da jornada de trabalho, diz ministro
Imagem Ilustrativa
Economia
China impõe restrições a importações de carne bovina em 2026
Luan Santana -
Agronegócio
Luan Santana é confirmado como primeira atração da Expogrande 2026
Com o avanço do emprego formal, a taxa de informalidade recuou para 37,7% da população ocupada
Economia
Emprego com carteira assinada cresce 2,6% e atinge recorde de 39,4 milhões, aponta IBGE
Contas públicas têm déficit de R$ 14,4 bilhões em novembro
Economia
Contas públicas têm déficit de R$ 14,4 bilhões em novembro
Setor da indústria gerou bastante emprego
Economia
Brasil cria 85,8 mil vagas de trabalho em novembro
Lote da Receita Federal será pago
Economia
Receita paga lote residual de restituição do IRPF de dezembro de 2025
carteira de trabalho
Economia
Desemprego cai para 5,2%, menor taxa desde 2012, aponta IBGE

Mais Lidas

Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Corpo de Bombeiros encaminhou o homem para o hospital
Polícia
Ferido a tiros no São Jorge da Lagoa, homem não resiste e morre em hospital