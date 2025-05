Petrobras sinaliza que não diminuirá o preço da gasolina

A Petrobras sinalizou nesta terça-feira (13) que, apesar das reduções no preço do diesel neste ano, o cenário internacional dificulta a redução do preço da gasolina nas refinarias, com a aproximação do verão no Hemisfério Norte, pressionando as cotações internacionais do combustível.

Segundo Claudio Schlosser, diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, a gasolina tem uma tendência ascendente neste momento no mercado. “Ao contrário do diesel, que tem tendência de queda no mercado internacional, gasolina tem momento ascendente”, afirmou.

Claudio explicou que há neste momento um movimento de composição de estoques nos Estados Unidos, que experimentam grande crescimento do consumo durante a chamada “driving season”, que é a temporada de viagens de carro durante as férias de verão.

A última vez que a estatal modificou o preço da gasolina foi em julho de 2024.

