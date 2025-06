PIB de Mato Grosso do Sul deve crescer 5,5% em 2025, diz governo

O Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul deve crescer 5,5% em 2025, segundo estimativa da Resenha Regional do Banco do Brasil divulgada neste mês de junho.

Com esse desempenho, o Estado deve registrar o segundo maior crescimento econômico do país, ficando atrás apenas de Mato Grosso, que deve avançar 6,8% no mesmo período.

O principal motor dessa expansão é o setor agropecuário, que deve apresentar um crescimento expressivo de 17,9%, o maior entre todos os estados brasileiros. A indústria tem previsão de crescimento de 2,9%, e o setor de serviços deve avançar 3,1%.

Para o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, o desempenho confirma a força da região Centro-Oeste, que se mantém como a mais promissora em termos de crescimento econômico.

“Somos o segundo do país em PIB total e saímos de 4,4% para 5,5% por conta do avanço do agronegócio", destacou.

Soja, milho e diversificação impulsionam o agro

A base desse crescimento está na alta produtividade e na ampliação da área plantada. Dados do Projeto SIGA-MS, executado pela Aprosoja/MS em parceria com a Semadesc, apontam que a área de soja atingiu 4,524 milhões de hectares, com produção estimada em 14,060 milhões de toneladas e produtividade média de 51,78 sacas por hectare.

O milho segunda safra também apresenta expectativa positiva, com 2,1 milhões de hectares cultivados e produtividade média prevista de 80,8 sacas por hectare. A produção total estimada é de 10,2 milhões de toneladas, um aumento de 20,6% em relação ao ciclo anterior.

A diversificação das culturas é outro fator de destaque. “Tivemos nos últimos anos a entrada da citricultura, que já tem 30 mil hectares de plantio em andamento, além da expansão do amendoim, que ocupa 42 mil hectares, tornando Mato Grosso do Sul o maior produtor do país, superando São Paulo”, informou Verruck.

Indústria e pecuária também contribuem

No setor industrial, o destaque vai para a consolidação do chamado Vale da Celulose, com quatro fábricas em operação – três em Três Lagoas e uma em Ribas do Rio Pardo –, além de uma unidade em construção em Inocência e outra em processo de licenciamento em Bataguassu.

Já a pecuária mostra recuperação. Segundo o IBGE, o abate de bovinos no primeiro trimestre de 2025 alcançou 9,87 milhões de cabeças, alta de 4,6% em comparação ao mesmo período de 2024.

O abate de frangos também cresceu, atingindo 1,63 bilhão de cabeças, aumento de 2,3%. O desempenho reforça a estratégia de transformar o estado em um polo multiproteína e com maior agregação de valor à matéria-prima.

Projeções nacionais favorecem o agro

A revisão das estimativas de produção agrícola feita por IBGE e Conab aponta para um cenário otimista no país. O bom desempenho da colheita da soja e do milho da primeira safra e o avanço da segunda safra sustentam a expectativa de safra recorde em 2025.

No setor pecuário, também são esperados bons resultados, especialmente na produção de aves e suínos.

Com esse cenário, a projeção nacional de crescimento do PIB agropecuário foi revisada de 6,0% para 8,2%, refletindo diretamente no desempenho dos estados com forte vocação agrícola, como Mato Grosso do Sul.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também