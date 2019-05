PIB do Brasil cai 0,2% no primeiro trimestre de 2019

Rayani Santa Cruz, com informações do Jornal Opção

O Produto Interno Bruto (PIB) nacional teve queda de 0,2% no primeiro trimestre de 2019, frente ao quarto trimestre de 2018, na série com ajuste sazonal. Foi o primeiro resultado negativo nesse tipo de comparação desde o quarto trimestre de 2016 (-0,6%) e foi puxado, em grande parte, pelos recuos da indústria (-0,7%) e agropecuária (-0,5%). As informações, que fazem parte do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, foram divulgadas nesta quinta-feira, 30, pelo IBGE.

Segundo o IBGE, a forte queda na indústria extrativa (-6,3%) teve um grande peso no resultado. O incidente de Brumadinho e o consequente estado de alerta de outros sítios de mineração afetaram todo o setor, aponta a gerente de Contas Nacionais do IBGE, Claudia Dionísio.

As indústrias de transformação (-0,5%) e da construção (-2,0%) também afetaram os serviços, que variaram 0,2%. Dois grupos de atividades de peso no setor ficaram negativos: comércio (-0,1%) e transportes e armazenagem (-0,6%). Segundo o IBGE, essas atividades dependem em grande parte da produção industrial e refletem seu desempenho no trimestre, que foi negativo para todas as categorias econômicas. Já outras atividades de serviços tiveram resultados positivos, como informação e comunicação (0,3%) e atividades financeiras (0,4%).

A agropecuária também teve variação negativa no período (-0,5%). Safras importantes no primeiro trimestre provocaram recuos na estimativa de produção anual, como soja (-4,4%) e arroz (-10,6%), enquanto que o milho e a pecuária bovina tiveram resultados positivos.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2018, pelo lado das despesas, todos os componentes da demanda interna tiveram crescimento. O consumo das famílias aumentou 1,3%, principalmente pela melhoria do crédito ao consumidor e da massa salarial no período. Também cresceram a Formação Bruta de Capital Fixo (0,9%) e as despesas de consumo do governo (0,1%). No setor externo, as exportações cresceram 1,0%, enquanto as importações caíram 2,5%.

Já na comparação com o quarto trimestre de 2018, a Formação Bruta de Capital Fixo (-1,7%) e as exportações (-1,9%) tiveram recuos no trimestre, enquanto foram registrados resultados positivos no consumo das famílias (0,3%), no consumo do governo (0,4%) e nas importações (0,5%). (Com informações da Agência IBGE Notícias).

