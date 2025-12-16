PIS/Pasep terá calendário fixo de pagamento a partir de 2026

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) definiu nesta terça-feira (16) novas regras para o calendário de pagamentos do abono salarial PIS/Pasep a partir de 2026. Com a mudança, os depósitos passam a ter datas fixas, trazendo mais previsibilidade para trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos.

A partir do próximo calendário, o pagamento do benefício será realizado sempre no dia 15 do mês correspondente ao mês de nascimento do trabalhador ou servidor. Quando a data cair em fim de semana ou feriado, o depósito será feito no primeiro dia útil seguinte. O encerramento anual dos pagamentos ocorrerá sempre no último dia útil bancário do ano, conforme as normas do Banco Central.

Os pagamentos do PIS/Pasep 2026 começam em 15 de fevereiro de 2026 e os valores poderão ser sacados até 30 de dezembro do mesmo ano. Caso o beneficiário não realize o saque dentro do prazo, o dinheiro retorna aos cofres públicos, mas ainda poderá ser solicitado em até cinco anos.

Para ter direito ao abono em 2026, o trabalhador deverá ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.765,92 em 2024. Esse limite será reduzido de forma gradual até 2035, quando apenas quem receber até 1,5 salário mínimo por mês terá direito ao benefício. Também é necessário ter trabalhado com carteira assinada ou como servidor público por pelo menos 30 dias em 2024, estar inscrito no PIS/Pasep há no mínimo cinco anos e ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) até maio de 2024.

O pagamento do PIS, destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, será feito de forma automática para quem possui conta na Caixa Econômica Federal. Quem não tem conta receberá o valor por meio da poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Já o Pasep, voltado aos servidores públicos, será depositado automaticamente para clientes do Banco do Brasil. Os demais beneficiários deverão procurar uma agência da instituição, levando documento oficial com foto, para realizar o saque.

A consulta ao direito ao abono pode ser feita pela internet, no site servicos.mte.gov.br, ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, mediante login com CPF e senha do portal Gov.br.

Confira o calendário:

Nascidos em Recebem a partir de Janeiro 15 de fevereiro Fevereiro 15 de março Março 15 de abril Abril 15 de abril Maio 15 de maio Junho 15 de maio Julho 15 de junho Agosto 15 de junho Setembro 15 de julho Outubro 15 de junho Novembro 15 de agosto Dezembro 15 de agosto

