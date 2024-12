PIX bate novo recorde com 252 milhões de transferências

O Banco Central (BC) divulgou, nesta segunda-feira (23), que as transferências via PIX bateram recorde de 252,1 milhões de transações em um único dia na sexta-feira (20), movimentando R$ 162,9 bilhões.

O último recorde de transações ocorreu ainda neste mês, no dia 6, quando foram registradas 250,5 milhões de transações. “Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil”, comentou o BC sobre o recorde.

Atualmente, o método de transferências instantâneas é a forma de pagamento mais usada no país, com 76,4% dos brasileiros, segundo o BC, usando o PIX. Em 2023, a modalidade de transferência somou R$ 17,18 trilhões.

