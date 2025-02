PIX por aproximação fica disponível para todos os bancos nesta semana

Se encerra nesta sexta-feira (28) o prazo estipulado pelo Banco Central (BC) para que as instituições bancárias que participam do Open Finance disponibilizem a nova modalidade do PIX, de pagamento por aproximação.

A novidade, que foi regulamentada pelo Banco Central, permite ao usuário realizar transações da mesma maneira que já é feita por meio de cartões de crédito e débito de diversos bancos brasileiros.

O principal diferencial do PIX por aproximação para o PIX convencional está na possibilidade de realizar a transação simplesmente aproximando o celular das máquinas de cartão dos estabelecimentos comerciais, da mesma maneira que ocorre com cartões NFC (sigla em inglês para “Comunicação por Campo de Proximidade”).

Um diferencial também está na possibilidade de integração do PIX por aproximação às carteiras digitais mais populares, como Apple Pay, Samsung Pay e Carteira do Google, permitindo aos usuários fazerem a transação sem sequer precisarem abrir o aplicativo do banco.

Para cadastrar o PIX por aproximação em carteiras digitais, será necessário vincular sua conta bancária à carteira.

