Pix termina 2022 com R$ 10,9 trilhões movimentados

O Pix, ferramenta de transferência instantânea criada pelo Banco Central (BC) em 2020, encerrou o ano de 2022 com um volume financeiro de transações de R$ 10,9 trilhões, quase o dobro do número registrado em 2021, que registrou R$ 5,2 trilhões movimentados.

Os dados do BC mostram que somente em dezembro do ano passado, foram movimentados R$ 1,221 trilhão no mês. Setembro, outubro e novembro também superaram a marca de R$ 1 trilhão mensal, com R$ 1,021 trilhão, R$ 1,049 trilhão e R$ 1,078 trilhão sendo movimentados nesses meses, respectivamente.

Já em relação a operações realizadas, o sistema registrou 24,13 bilhões no ano passado, com 2,9 bilhões sendo feitas apenas em dezembro, maior fluxo mensal de transações já registrado desde o lançamento da ferramenta.

No acumulado, o Pix já acumula R$ 16 trilhões em volume transacionado desde seu começo.

