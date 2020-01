Políticas Públicas no MS terão investimento de R$ 879 mil

A Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) arrecadou R$ 879.590,00 em quatro leilões realizados pela instituição no formato presencial e online realizados entre novembro e dezembro do ano passado,



Entre os itens leiloados estavam, lotes de veículos, sucatas e maquinários, que foram arrematados por valores acima do que eram avaliados, como o lote 34, correspondente a um rolo compactador, estava avaliado em R$ 1.000,00 e foi arrematado por R$ 23.200,00, após 76 lances e 812 visitas na internet.



Segundo o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, os leilões, contribuem positivamente com a economia.“Os leilões realizados por órgãos públicos são uma excelente opção para quem deseja economizar na compra de bens e os recursos arrecadados ainda são revertidos para o investimento de políticas públicas de Governo, como educação, saúde e segurança”, alegou.

O monitoramento dos bens de propriedade do Estado aptos para a venda é desenvolvido pela Superintendência de Patrimônio e Transporte (Supat), vinculada à SAD, que neste início de ano já realiza estudos técnicos para a realização de novos certames.

