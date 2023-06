Prazo para declaração do Imposto de Renda termina hoje

Termina nesta quarta-feira (31) o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2023, ano-base 2022, e segundo a Receita Federal, mais de 500 mil contribuintes ainda não enviaram o documento.

Os contribuintes têm até as 23h59 de hoje para enviarem o documento, ou enfrentarão problemas com o Fisco. No total, são esperados entre 38,5 milhões e 39,5 milhões de declarações.

Até o momento, segundo o balanço do órgão, 37,96 milhões de pessoas já haviam enviado o IR até a manhã de hoje.

Quem deixar de fazer a declaração, ou entregar o documento depois do prazo, está sujeito a uma multa, que vai de R$ 165,74 até 20% de todo o imposto devido.

