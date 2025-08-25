Prazo para pagar licenciamento de veículos com placas de final 7 e 8 termina dia 29

Encerra na próxima sexta-feira, dia 29, o prazo para realizar o pagamento do licenciamento dos veículos que possuem placas final 7 e 8, em Mato Grosso do Sul, conforme o calendário do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

O licenciamento é um documento de porte obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado.

O motorista flagrado circulando com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima que, de acordo com o art. 230 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), prevê aplicação de multa de R$ 293,47.

Os proprietários podem fazer o pagamento em qualquer agência do Detran-MS ou na rede bancária credenciada: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Casas Lotéricas e Rede Pague Fácil.

Além da guia impressa que chega no endereço cadastrado pelo proprietário, é possível emitir o boleto virtualmente. Basta acessar o Portal de Serviços meudetran.ms.gov.br ou aplicativo Detran MS, escolher a opção "veículo", e "Guia Licenciamento e Multas".

