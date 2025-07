Preço da alface na Capital dispara e diferença chega a 250%

O Procon de Mato Grosso do Sul divulgou, nesta segunda-feira (28), a pesquisa de preços da cesta básica referente ao mês de julho em Campo Grande. O levantamento apontou variações expressivas no setor de hortifrúti, com destaque para a alface, cujo preço oscilou 251%, de R$ 1,99 a R$ 6,99.

A coleta foi realizada no dia 21 de julho em 14 supermercados, distribuídos pelas sete regiões administrativas da Capital, utilizando metodologia regionalizada para garantir maior precisão e transparência nos dados.

A cebola também apresentou alta variação, de 192,5%, sendo vendida entre R$ 2,39 e R$ 6,98 o quilo.

Entre os industrializados, a diferença de preços chegou a 167,4% em uma das marcas de creme dental. A manteiga teve variação de 125,2%. Por outro lado, alguns itens se mantiveram estáveis: o açúcar cristal variou apenas 3,1%, e a farinha de mandioca branca, 3,6%.

O Procon ressalta que os preços podem ter sofrido alterações desde a data da pesquisa.

