Com custo de R$ 5,80, preço da gasolina varia até 14% em Campo Grande

O preço da gasolina comum é quem mais varia nos postos de combustíveis de Campo Grande, chegando a ter uma diferença de até 14,87%, dependendo da forma de pagamento, conforme levantamento feito pelo Procon-MS, divulgada nesta quinta-feira, dia 16 de outubro.

Foram visitados 23 postos entre os dias 13 e 14 de outubro, e a pesquisa considerou todas as formas de pagamento. A gasolina comum registrou diferença de 9,56% à vista e 14,87% no crédito. O preço médio ficou em R$ 5,80 (dinheiro/débito) e R$ 5,95 (crédito).

Na versão aditivada, a variação foi de 14,00% à vista e 14,06% no crédito, com valores médios de R$ 6,04 e R$ 6,14, respectivamente.

O etanol comum foi encontrado com média entre R$ 3,85 e R$ 3,96, com variação de 8,13% à vista e 11,73% no crédito. No caso do etanol aditivado, houve menor oscilação: 5,01% no pagamento em dinheiro/débito e 10,03% no crédito, alcançando médias de R$ 4,09 e R$ 4,19.

O diesel S500 comum apresentou preço médio de R$ 5,92 (dinheiro/débito) e R$ 5,97 (crédito), com variações de 7,03% e 10,54%. Já o diesel S10 comum foi cotado, em média, a R$ 5,95 e R$ 6,03, com diferenças de 7,84% e 11,32%.

Entre os produtos com menor variação de preço, destaca-se o diesel S10 aditivado, com 3,34% à vista e 6,68% no crédito. O GNV (Gás Natural Veicular) apresentou estabilidade, com variação de 4,45% em ambas as formas de pagamento, mantendo média de R$ 4,62.

