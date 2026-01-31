Menu
Economia

Preço de itens da cesta básica variam 269% em Campo Grande, diz Procon-MS

Foi analisado 120 produtos nos segmentos de mercearia, hortifrúti, higiene pessoal, limpeza e alimentação

31 janeiro 2026 - 08h51Luiz Vinicius
Itens apresentaram variaçãoItens apresentaram variação   (Kleber Clajus/Procon)

Pesquisa do Procon-MS identificou variação de preços de até 269,84% em itens que compõem a cesta básica em Campo Grande. Foram visitados 13 supermercados e atacarejos entre os dias 26 e 27 de janeiro.

A fiscalização analisou os valores de 120 produtos, de marcas diversas, nos segmentos de mercearia, hortifrúti, higiene pessoal, limpeza e alimentação.

O quilo da batata inglesa apresentou a maior variação registrada, 269,84%. O produto foi encontrado por R$ 1,89 em um atacadista na região da Mata do Jacinto, enquanto em um supermercado do Aero Rancho o preço chegou a R$ 6,99. Já o quilo do tomate salada apresentou diferença de 261,04%, com preço médio de R$ 6,90.

No segmento de higiene pessoal, um creme dental de 90 gramas registrou oscilação de 226,13% entre os estabelecimentos pesquisados, enquanto no de limpeza foi observada diferença de 110,50% na esponja de aço e de 100,14% no sabão em pó de 800 gramas.

Por outro lado, o grupo de alimentação registrou a menor oscilação. Uma marca de óleo de soja teve diferença de 2,57%. O pacote de arroz com cinco quilos apresentou preço médio de R$ 15,33, e o quilo do feijão, de R$ 7,20.

