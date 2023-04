Preço do diesel fica mais barato nas distribuidoras

O preço do diesel ficará R$ 0,38 mais barato para as distribuidoras. A medida anunciada pela Petrobras entra em vigor a partir deste sábado (29). Desta forma, o valor passará de R$ 3,84 para R$ 3,46 por litro.

"A redução do preço da Petrobras tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino", aponta nota da empresa.

Em nota, a companhia informou que “considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,05 a cada litro vendido na bomba”.

Segundo a Petrobras, com a redução para as distribuidoras, a parcela da empresa no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,05 a cada litro na bomba, sem levar impostos, mistura de biocombustíveis e margem de lucro do distribuidor, fatores que afeta o valor final.

Diesel tem queda na bomba

A pesquisa de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgada nesta sexta-feira (28), mostra que o preço do diesel nos postos de combustíveis caiu pela 12º semana seguida, indo de R$ 5,73 para R$ 5,71, queda de 0,34%.

No entanto, o valor do etanol subiu pela 3ª semana seguida, sendo comercializado em média a R$ 4,10 o litro, um aumento de 3% em relação ao valor aplicado na semana anterior, de R$ 3,98 por litro.

Já a gasolina se manteve estável, sendo comercializada a R$ 5,51, o mesmo valor médio que foi registrado nas últimas duas semanas.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também