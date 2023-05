Preço do etanol registra alta pela 4ª semana seguida

A última pesquisa de preço da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostrou que, na semana de 30 de abril a 6 de maio, o preço médio do litro do etanol registrou alta pela 4ª semana seguida.

Durante a semana, o valor médio do combustível ficou em R$ 4,15, um avanço de 1,12% em relação à semana anterior, com o preço variando de R$ 6,50 a R$ 2,99.

O preço da gasolina também registrou alta, com uma média de R$ 5,52, um aumento de 0,18% sobre os R$ 5,51 registrados na semana anterior. A pesquisa encontrou preços que foram de R$ 4,09 até R$ 7,35.

Apesar das altas, o preço do diesel caiu pela 13º semana consecutiva, com o preço médio do litro passando de R$ 5,71 para R$ 5,65, uma redução de 1,05% no preço, com o registro mais caro de preço sendo R$ 7,69 e o mais barato R$ 4,87.

