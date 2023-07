Preço da gasolina cai e chega a R$ 4,99 em Campo Grande

Campo Grande já registra a 4ª queda seguida no preço da gasolina revendida na cidade, conforme aponta o o relatório semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

De 23 a 29 e julho, o valor mínimo de revenda da gasolina comum foi R$ 4,99, quatro centavos mais barata que na semana anterior. O preço médio caiu de R$ 5,13 para R$ 5,10. Já o preço máximo registrou aumento, de R$ 5,49 para R$ 5,89.



A Gasolina aditivada teve queda nas três levantadas, que são preço médio, mínimo e máximo, podendo ser encontrada por R$ 5,03 a R$ 5,65 na Capital.

Aqueles que usam Etanol, também podem ter percebido uma leve economia no bolso, diferença no preço diminuiu até 10 centavos, de R$ 3,39 na terceira semana de julho para R$ 3,29 na última semana.

Os valores do Gás de Cozinha e Óleo Diesel podem ser observados no site da ANP no link.

