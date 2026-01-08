Menu
Menu Busca quinta, 08 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Economia

Preço médio das passagens aéreas cai 20% em novembro

Redução do custo do querosene e concorrência são as causas, diz governo

08 janeiro 2026 - 15h13Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Passagens tiveram quedas nos últimos mesesPassagens tiveram quedas nos últimos meses   (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Um levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com base nos dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mostram que o preço médio das passagens aéreas no Brasil caíram 20% no mês de novembro. No mesmo mês em 2024, a passagem nacional custava em média R$ 758,87. Em 2025, esse valor caiu para R$ 607,85.

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a redução do preço médio das passagens se deu em virtude do custo do combustível dos aviões, que foi menor. “Essa queda consistente ao longo dos últimos anos é fruto do trabalho intenso do Ministério em pautas sensíveis ao setor e em conjunto com a Petrobras para a redução do custo do querosene de aviação (QAv), que representa cerca de 35% dos gastos das companhias aéreas”.

O mesmo levantamento mostra que os bilhetes vendidos a menos de R$ 300 em 2025 correspondem a 28,2% de todas as passagens vendidas. Apenas 6% das passagens foram vendidas acima de R$1.500. Em comparação com o ano anterior, 10% das passagens foram vendidas acima de R$1.500 e 17% dos bilhetes aéreos foram comercializados por até R$ 300.

Para o secretário de Aviação Civil, Daniel Longo, houve um aumento de competitividade no setor aéreo brasileiro. “Nosso objetivo tem sido estimular a realização de investimentos e atrair novas empresas para o nosso mercado. Isso se traduz em passagens mais acessíveis e em mais brasileiros podendo voar”.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cesta básica segue cara em Campo Grande
Economia
Campo Grande fechou 2025 com a 6ª cesta básica mais cara do país
Banco Master
Justiça
TCU suspende inspeção no Banco Central por liquidação do Master
Somente em dezembro de 2025, foram abertas 847 empresas no Estado
Economia
Impulsionada por serviços, MS encerra 2025 com mais de 13 mil novas empresas
Exportações seguem apresentando bons números
Economia
MS fecha 2025 com recorde com US$ 10,7 bilhões em exportações
A bióloga Bruna Oliveira criou a Cerrado em Pé em 2022 ao lado do esposo, também biólogo, Rodrigo Borghezan
Economia
Sebrae impulsiona bioeconomia de MS com acesso a mercados nacionais
Sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE/MS
Economia
TCE-MS revê edital de licitação em TI e reabre certame R$ 4,9 milhões mais barato
Mato Grosso do Sul supera barreira de 16 mil empregos formais criados em 12 meses
Economia
Mato Grosso do Sul supera barreira de 16 mil empregos formais criados em 12 meses
Aplicativo do FGTS, onde pode ser visto se o pagamento foi realizado
Economia
Saque-aniversário do FGTS 2026 começa a ser liberado
Banco Master
Economia
Relator do caso Banco Master no TCU determina inspeção do BC
Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras
Economia
Produção de petróleo e gás atinge 4,921 milhões de barris em novembro

Mais Lidas

Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Foto: Shutterstock
Polícia
Filho mata mãe e irmão de dez anos esfaqueados
Meramente ilustrativa -
Polícia
Meninas fogem de abrigo, pegam carro de app e são encontradas em motel de Campo Grande