Economia

Preços da couve e do tomate caem, mas frio eleva valor da abobrinha em MS

Queda chega a 25% na couve, enquanto abobrinha verde fica 12,5%

11 agosto 2025 - 14h42Carla Andréa

A CEASA/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) registra, nesta semana, queda significativa nos preços de itens essenciais da feira.

A couve lidera a redução, ficando 25% mais barata em relação à semana anterior. O tomate longa vida e a alface crespa, indispensáveis nas saladas, também apresentam valores menores.

O consumidor encontra ainda o limão Taiti com recuo de 9% e o mamão formoso 6,6% mais barato, reforçando o cenário positivo para quem busca economia na compra de frutas e hortaliças.

Entretanto, o clima mais frio impactou a produção da abobrinha verde, cuja oferta diminuiu, provocando aumento de 12,5% no preço. A melancia e o melão também registraram elevação nos valores.

Confira:

