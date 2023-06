Em evento, Adriane destaca potencial da Capital

A Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes participou nesta quarta-feira (28) do “Café com Política e Agronegócio” que foi realizado no Restaurante Terra das Águas. O evento promovido pela Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Campo Grande (BPW). Adriane, destacou as novas oportunidades de negócio para a Capital, que surgem a partir das Rotas de Integração Latino-Americanas (Rilas).

“Durante a apresentação, elencamos os principais pontos positivos que as Rilas proporcionam para nossa cidade. A Rota Bioceânica é uma delas, entendemos que a concentração da mão de obra está em Campo Grande e por isso ela é tão importante para este novo tempo. Temos recebido diferentes delegações de países que têm interesse em realizar negócios com a nossa cidade. E tudo isso proporciona emprego, renda e fomenta a Economia local”, discursou a Prefeita.

A prefeita também acrescentou que as novas tratativas comerciais já começaram em Campo Grande. “Em nosso estande institucional durante a 83ª Expogrande recebemos cerca de 20 mil pessoas. Tivemos delegações da Argentina, Bolívia, Portugal, Paraguai, Itália, Luxemburgo e Chile. Levamos o nosso Gabinete para o evento e atendemos delegações no espaço da Prefeitura. Com isso, relações comerciais foram estreitadas e negócios já estão sendo realizados. Temos um exemplo de um empresário local que já está exportando seu produto para a Bolívia”, acrescentou Adriane.

A Rota Bioceânica é um projeto econômico, produtivo e logístico, que estimulará a integração aduaneira e o comércio regional. Sua efetivação conectará o Centro-Oeste brasileiro aos portos do Norte chileno, através de corredores rodoviários, transformando Campo Grande (MS) em importante hub de distribuição para o Brasil, Paraguai, Argentina e Chile; reduzindo a distância, o tempo e o custo com o acesso, via Pacífico, aos principais consumidores de commodities do mundo e também aos grandes polos de tecnologia da Ásia e da América do Norte.

“Essa colaboração internacional irá diversificar e agregar valor às cadeias produtivas do Mato Grosso do Sul e proporcionar novas oportunidades de negócio”, garantiu a Prefeita.

Rota Bioceânica:

A Rota tem extensão de 2.396 quilômetros (a partir de Campo Grande) e liga os dois maiores oceanos do planeta, do Atlântico ao Pacífico pelos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, passando por Paraguai e Argentina

