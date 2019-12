Prefeito em MS antecipa salário de dezembro de servidores municipais

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Foi creditado na conta dos cerca de 500 servidores municipais de Anaurilândia o pagamento referente aos vencimentos de dezembro, que estava previsto para ocorrer até o último dia de 2019.

De acordo com informações do Nova News, a medida adotada pelo prefeito Edinho Takazono (PSDB) injetou cerca R$ 1,3 milhão na economia local.

Segundo o chefe do Poder Executivo, o pagamento já havia sido programado para ocorrer até o final de dezembro, conforme ele havia anunciado dias antes, porém, a medida em antecipar em cerca de uma semana o depósito dos vencimentos, tem como finalidade incentivar ainda mais o comércio local, e, segundo ele, proporcionar aos servidores uma virada do ano com mais recursos disponíveis.

O prefeito disse ainda que além dos salários de todos os servidores terem sido antecipados, na mesma data, foram pagos também cerca de R$ 600 mil referentes à licença prêmio dos professores da Rede Municipal de Ensino.

Com a iniciativa, foram injetados quase R$ 2 milhões no município nas últimas 24h. Ainda neste mês de dezembro, os servidores municipais de Anaurilândia já haviam recebido os vencimentos referentes ao mês de novembro e o 13º salário.

Deixe seu Comentário

Leia Também