Prefeitura deposita salário dos servidores municipais hoje

O salário dos servidores ativos, aposentados e pensionistas municipais de Campo Grande, referente ao mês de maio de 2023, já está disponível em conta nesta terça-feira (6).

Com isso, a Prefeitura de Campo Grande injeta mais de R$ 130 milhões na economia da Capital.

O pagamento segue o prazo legal estipulado em lei, que determina o depósito dos valores até o 5º dia útil.

