Presidente da Petrobras diz que não há motivos para alta dos combustíveis em janeiro

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse em entrevista à GloboNews, nesta quinta-feira (28), que ele avalia não haverem razões para um aumento no preço dos combustíveis em janeiro de 2024, e sim para uma baixa no valor das bombas.

“Não há motivo absolutamente nenhum, mesmo com reoneração, para, em janeiro, haver aumento na bomba. Pelo contrário, há motivo para baixar o preço”, explicou o presidente da estatal, citando a reoneração da folha de pagamento.

Durante a entrevista, Prates criticou a tática adotada pelo ex-presidente Bolsonaro para diminuir os preços dos combustíveis, que foi reduzir a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis, em 2022.

“Tirar esse orçamento para dizer que o preço baixou artificialmente é de uma simplicidade atroz, terrível. Agora, este governo está, além de tudo, tendo de reconstruir o marco tributário no qual o ICMS do combustível é uma das principais rendas dos estados, e não pode acabar isso com uma canetada”, disse.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também