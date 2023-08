Presidente do BC afirma que não existe previsão de cobrança pelo Pix

Durante um almoço promovido pela Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo (FPE) e representantes do Instituto Unidos Brasil (IUB), em Brasília, o presidente do Banco Central (BC), Campos Neto, afirmou que não existe previsão da autoridade monetária cobrar pelo Pix.

“Em relação se o Pix vai ser cobrado, o Banco Central não tem nenhuma previsão de cobrar o Pix”, afirmou o presidente da instituição após uma pergunta feita por uma deputada presente.

Apesar da afirmação, Campos Neto lembrou que o BC não tem controle sobre decisões do governo como um todo. “O Banco Central não manda no governo inteiro”.

Ele ainda se disse contra a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), que vigorou no Brasil por 11 anos, e afirmou que foi contra a deia de uma nova CPMF, levantada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

