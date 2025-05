Prévia da FGV mostra que economia brasileira cresceu 1,6% no 1º trimestre de 2025

Estimativas do Monitor do PIB, estudo mensal do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV), apontam que a economia brasileira cresceu 1,6% no primeiro trimestre do ano em comparação com o último trimestre de 2024.

Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o crescimento observado é de 3,1%, já no acumulado de 12 meses, a alta é de 3,5%.

O levantamento faz estimativas sobre o comportamento do Produto Interno Bruto (PIB), que é o conjunto de todos os bens e serviços produzidos no país, e serve como prévia do dado oficial, que é divulgado trimestralmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A estimativa, no entanto, é dessazonalizado, ou seja, foram excluídas variações típicas da época do ano, para que os efeitos do calendário não distorçam a comparação entre períodos diferentes.

