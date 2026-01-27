Menu
Menu Busca terça, 27 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Economia

Prévia da inflação oficial de janeiro perde força e fica em 0,20%

Conta de luz e passagem aérea ajudaram a segurar o IPCA-15

27 janeiro 2026 - 15h23Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Energia puxou redução da inflaçãoEnergia puxou redução da inflação   (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A conta de luz mais barata foi um dos fatores que ajudaram a prévia da inflação oficial de janeiro perder força e fechar em 0,20%. Em dezembro, o índice havia ficado em 0,25%.  

Com o resultado do primeiro mês de 2026, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) acumula 4,5% em 12 meses, limite máximo da meta de inflação do governo. Em dezembro, o acumulado era 4,41%.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, dois apresentaram recuo na média de preços na passagem de dezembro para janeiro: 

  • Habitação: -0,26% 
  • Transportes: -0,13% 
  • Educação: 0,05% 
  • Vestuário: 0,28% 
  • Despesas pessoais: 0,28% 
  • Alimentação e bebidas: 0,31% 
  • Artigos de residência: 0,43% 
  • Comunicação: 0,73%
  • Saúde e cuidados pessoais: 0,81%

Dentro do grupo habitação, a conta de luz recuou 2,91%, sendo o preço que mais puxou a média da inflação do mês para baixo – impacto de -1,2 ponto percentual (p.p.).  

A explicação está na mudança da bandeira tarifária, determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que passou de amarela para verde.  

Em dezembro estava em vigor a bandeira amarela, com a cobrança adicional de R$ 1,885 a cada 100 quilowatt-hora (Kwh) consumidos. Já em janeiro, a verde não tem custo adicional para os consumidores.  

Avião e ônibus - No grupo transportes, a queda foi influenciada principalmente pela passagem aérea, que ficou 8,92% mais barata, em média.

Também exerceram impactos os ônibus urbanos (-2,79%). Em Belo Horizonte, por exemplo, a adoção da tarifa zero aos domingos e feriados derrubou a passagem em 18,26%.  

Já os combustíveis subiram 1,25% e contribuíram para a inflação, com as altas de 3,59% no etanol, 1,01% na gasolina, 0,11% no gás veicular e 0,03% no óleo diesel.  

No caso da gasolina, o impacto representou 0,05 p.p., o maior de todo o IPCA-15. 

Para o próximo mês, no entanto, a expectativa é de recuo, uma vez que a Petrobras, maior produtora de gasolina no país, anunciou recuo de 5,2% no preço do combustível vendido às distribuidoras, a partir desta terça-feira. 

Alimentos - O preço dos alimentos e bebidas subiu 0,31% em janeiro, representando aceleração em relação ao 0,13% de dezembro.  

A alimentação no domicílio interrompeu uma sequência de sete meses de queda, subindo 0,21%. As maiores influências foram: 

  • tomate (16,28%); 
  • batata-inglesa (12,74%); 
  • frutas (1,65%); 
  • carnes (1,32%). 
  • Na outra ponta, leite longa vida (-7,93%), arroz (-2,02%) e café moído (-1,22%) impediram inflação maior. 

Prévia x mês fechado - O IPCA-15 tem basicamente a mesma metodologia do IPCA, a chamada inflação oficial, que serve de base para a política de meta de inflação do governo: 3% no acumulado em 12 meses, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual (p.p.) para mais ou para menos.   

A diferença está no período de coleta de preços e na abrangência geográfica. Na prévia, a pesquisa é feita e divulgada antes mesmo de acabar o mês de referência. Em relação à divulgação atual, o período de coleta foi de 13 de dezembro de 2025 a 14 de janeiro de 2026.  

Ambos os índices levam em consideração uma cesta de produtos e serviços para famílias com rendimentos entre um e 40 salários mínimos. Atualmente o valor do mínimo é R$ 1.621.

O IPCA-15 coleta preços em 11 localidades do país (regiões metropolitanas de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, do Rio de Janeiro, de Salvador e São Paulo). Já o IPCA, pesquisa em 16 localidades (acrescenta Aracaju, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Vitória). O IPCA cheio de janeiro será divulgado em 10 de fevereiro. 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Festividades do Carnaval
Economia
Carnaval de 2026 deve movimentar R$ 25,2 milhões na Capital, aponta estudo
Aplicativo do Meu INSS
Economia
Governo prorroga até março prazo para pedido de ressarcimento do INSS
Novo Bolsa Família do Governo Federal
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 7 nesta terça
Sede do INSS
Economia
Benefícios de janeiro começam a ser pagos pelo INSS nesta segunda-feira
O novo preço passa a valer a partir desta terça-feira (27)
Economia
Petrobras anuncia redução de 5,2% no preço da gasolina a partir desta terça
Bolsa Família ajudará beneficiários neste mês de janeiro
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 6 nesta segunda
 Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia
Setores de serviços lideram ganhos e contratações no Carnaval 2026
Fachada da Receita Federal
Economia
Receita nega aumento de imposto para professores com novo piso
Bolsa Família é pago mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 5 nesta sexta
Novo Bolsa Família do Governo Federal
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 4 nesta quinta

Mais Lidas

A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Polícia
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Usando calcinha e sutiã, morador de condomínio é preso por importunação sexual no Parati