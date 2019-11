Prévia de inflação é a menor para o mês em 21 anos

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) fez uma prévia da inflação oficial do país para o mês de novembro, que ficará em 0,14%.

Apesar da taxa ser maior que o mês de outubro, 0,09%, é inferior a novembro do ano passado, 0,19%.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), essa porcentagem é a menor desde 1998, quando houve uma queda para 0,11%.

Esse número só foi possível por conta de três, dos nove grupos, de despesas que tiveram uma deflação, queda dos preços. O grupo da habitação se destacou por ter uma baixa de (-0,22%), influenciado pela redução na energia elétrica, (-1,51%).

Entretanto, seis grupos tiveram um aumento, com a liderança do vestuário, com (0,68%), despesas pessoais (0,40%) e transportes com (0,30%). No vestiário, o setor masculino ficou em (1,15%), infantil (0,65%) e feminino com (0,49%).

No transportes, a gasolina aumentou (0,80%), etanol (2,53%), óleo diesel (0,58%), gás veicular (0,10%) e passagens aéreas com (4,44%).

E no grupo de alimentos, teve uma alta em (0,06%), principalmente para fora de casa, (0,12%) e pelas carnes (3,08%).

